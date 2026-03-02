Leben an der B9 Welche Events im Bad Breisiger Kurpark 2026 anstehen Martin Ingenhoven 02.03.2026, 17:00 Uhr

i Die Oldtimer im Park gehören inzwischen schon zum festen Repertoire der Veranstaltungen in Bad Breisig. Hans-Jürgen Vollrath

Der Kurpark in Bad Breisig liegt direkt an der Bundesstraße 9. Doch das tut der Beliebtheit des Parks keinen Abbruch: Hier finden die meisten Veranstaltungen der Kurstadt statt. Ein Überblick, was in diesem Jahr geplant ist.

Der Kurpark an der B9 bleibt auch im kommenden Jahr das Herzstück des Veranstaltungslebens in Bad Breisig. „Auch 2026 wird der Kurpark Bad Breisig wieder zum lebendigen Mittelpunkt des Veranstaltungskalenders der Stadt“, betont Holger Klemm, Leiter der Tourist Information.







