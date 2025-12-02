Kultur in Rolandseck
Welche Ausstellungen es 2026 im Arp-Museum gibt
Julia Wallner, Direktorin des Arp-Museums Bahnhof Rolandseck, bei der Vorstellung des Programms für 2026.
Thomas Kölsch

Im Arp-Museum in Rolandseck gibt es das ganze Jahr über hochkarätige Ausstellungen zu sehen. Was steht dort im kommenden Jahr an? Und wie lief das Jahr 2025? Ein Überblick.

Lesezeit 2 Minuten
Das Arp-Museum in Rolandseck ist eines der Museen, die hochkarätige Ausstellungen in Rheinland-Pfalz anbieten. Am Montag hat das Museum nun einen Ausblick gegeben auf das, was dort im kommenden Jahr geplant ist. Und auch einen kleinen Rückblick auf 2025 gab es – bei der Besucherzahl freute vor allem der Anstieg einer bestimmten Besuchergruppe die Direktorin des Museums.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerKultur

Top-News aus der Region