Welche Ausstellungen es 2026 im Arp-Museum gibt

Im Arp-Museum in Rolandseck gibt es das ganze Jahr über hochkarätige Ausstellungen zu sehen. Was steht dort im kommenden Jahr an? Und wie lief das Jahr 2025? Ein Überblick.
Lesezeit 2 Minuten
Das Arp-Museum in Rolandseck ist eines der Museen, die hochkarätige Ausstellungen in Rheinland-Pfalz anbieten. Am Montag hat das Museum nun einen Ausblick gegeben auf das, was dort im kommenden Jahr geplant ist. Und auch einen kleinen Rückblick auf 2025 gab es – bei der Besucherzahl freute vor allem der Anstieg einer bestimmten Besuchergruppe die Direktorin des Museums.