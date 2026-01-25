Schutzräume im Kreis Ahrweiler Welche Anforderungen müssen im Ernstfall erfüllt sein? Lars Tenorth 25.01.2026, 08:00 Uhr

i Für Krisenlagen wird empfohlen, langlebige Lebensmittel vorzuhalten. In der Dokumentationsstätte Regierungsbunker in Bad Neuenahr-Ahrweiler gibt es Brot in Dosen. Udo Schönewald

Wo finden Menschen im militärischen Ernstfall Zuflucht? Diese Frage beschäftigt den Bund im Hinblick auf die Umsetzungen in den einzelnen Kommunen. Bund und Länder haben sich auf wesentliche Grundelemente des Schutzraumkonzeptes verständigt.

Viele Menschen im Kreis Ahrweiler mussten leidlich erfahren, was eine länger anhaltende Notsituation mit sich bringt. Die Flutkatastrophe im Juli 2021 war eine Tragödie. Zu außergewöhnlichen Ereignissen in deutlich kleinerem Ausmaß kann es grundsätzlich immer wieder kommen – beispielsweise zu einem längeren Stromausfall.







