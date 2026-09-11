Der Missbrauch einer Siebenjährigen in Oberdürenbach im Sommer 2025 war am Mittwoch Thema in der beliebten ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY – Ungelöst“. Auch am heutigen Freitag haben sich weitere Hinweisgeber zu dem Fall gemeldet.
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Auch am Freitag, dem zweiten Tag nach Ausstrahlung der Sendung „Aktenzeichen XY – Ungelöst“ im ZDF, in der der Missbrauch einer Siebenjährigen im Sommer 2025 in Oberdürenbach thematisiert wurde, haben sich weitere Bürger mit Hinweisen an die Polizei gewandt.