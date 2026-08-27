Ein Expertengremium empfiehlt ein umstrittenes Kita‑Areal, gegen das sich Ortsbeirat und Anwohner gewehrt haben. Jetzt liegt die Entscheidung beim Stadtrat, während die Fronten im Stadtteil Heimersheim verhärten.
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Der Bau einer neuen städtischen Kindertagesstätte (Kita) St. Mauritius in Heimersheim entwickelt sich immer mehr zu einer unendlichen Geschichte. Mehr als fünf Jahre nach der Flut herrscht noch immer keine Einigkeit zwischen Stadt und Ortsbeirat darüber, wo sie gebaut werden soll.