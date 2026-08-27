Auch „Runder Tisch“ gespalten Weiter Uneinigkeit über Kita-Standort in Heimersheim Jochen Tarrach 27.08.2026, 10:00 Uhr

i Der Pfarrgarten direkt neben der Pfarrkirche St. Mauritius in Heimersheim hat derzeit die besten Chancen, Standort der neuen städtischen Kita zu werden. Jochen Tarrach

Ein Expertengremium empfiehlt ein umstrittenes Kita‑Areal, gegen das sich Ortsbeirat und Anwohner gewehrt haben. Jetzt liegt die Entscheidung beim Stadtrat, während die Fronten im Stadtteil Heimersheim verhärten.

Der Bau einer neuen städtischen Kindertagesstätte (Kita) St. Mauritius in Heimersheim entwickelt sich immer mehr zu einer unendlichen Geschichte. Mehr als fünf Jahre nach der Flut herrscht noch immer keine Einigkeit zwischen Stadt und Ortsbeirat darüber, wo sie gebaut werden soll.







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