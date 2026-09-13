Zweites Fest der Weinwochen Weinmarkt in Ahrweiler hat Party-Charakter Thomas Weber 13.09.2026, 15:45 Uhr

i Während die Partyband zum Schunkeln animierte, standen nicht nur Weine und Wasser auf den Tischen. Thomas Weber

Das zweite Wochenende der Ahrweiler Weinwochen war wie schon das erste auch wieder gut besucht. Beim Weinmarkt wurden auch hochpreisigere Weine ausgeschenkt und die Partylaune der Gäste ließ nicht zu wünschen übrig.

Das zweite und letzte Wochenende der Ahrweiler Weinwochen hat einmal mehr die Massen der Weinfreunde angelockt. Auf und rund um den Marktplatz in der historischen Ahrweiler Altstadt war vor allen Dingen der Samstag bestens besucht. Kein Wunder, da blieb der Himmel trocken.







Artikel teilen

Artikel teilen