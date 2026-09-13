Das zweite Wochenende der Ahrweiler Weinwochen war wie schon das erste auch wieder gut besucht. Beim Weinmarkt wurden auch hochpreisigere Weine ausgeschenkt und die Partylaune der Gäste ließ nicht zu wünschen übrig.
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Das zweite und letzte Wochenende der Ahrweiler Weinwochen hat einmal mehr die Massen der Weinfreunde angelockt. Auf und rund um den Marktplatz in der historischen Ahrweiler Altstadt war vor allen Dingen der Samstag bestens besucht. Kein Wunder, da blieb der Himmel trocken.