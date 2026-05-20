Nach Krammarkt in Ahrweiler Weinmarkt der Ahr steht in den Startlöchern Lars Tenorth 20.05.2026, 19:00 Uhr

i Der Weinmarkt der Ahr erfreut sich großer Beliebtheit. So war die Stimmung auch etwa im Jahr 2024 ausgelassen. (Archivfoto) Hans-Jürgen Vollrath

Der Pfingst-Krammarkt ist gerade vorüber, nun laufen die letzten Vorbereitungen für den Weinmarkt der Ahr. Insgesamt werden allein elf Weinstände in Ahrweiler aufgebaut. Los geht es am Freitag, 22. Mai.

Ruhig bleibt es auf dem Marktplatz in Ahrweiler nicht: Nach dem Pfingst-Krammarkt am Dienstag steht der Weinmarkt der Ahr in den Startlöchern. Während das Wetter am Dienstag noch wechselhaft war, kündigen die Wettervorhersagen für das Pfingstwochenende in Ahrweiler viel Sonnenschein und Temperaturen von um die 25 Grad an.







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