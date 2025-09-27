Handarbeit statt Maschinen Weinlese im Steilhang: Wie an der Ahr Wein gemacht wird 27.09.2025, 10:00 Uhr

i Leon Rosenthal im Einsatz: Der Auszibildende kraxelt durch den Steilhang mit seinem "Wanderstock". Er sammelt die Trauben, die von den anderen Mitarbeitern gelesen werden, in seiner grünen Kippe ein. Ironisch ruft er in die Menge "Eine Spende!". Michael Illjes

Am Steilhang „Olivenhain“ ist Handarbeit gefragt, Maschinen haben hier nichts verloren. Beim Weingut Peter Kriechel läuft die Lese im September auf Hochtouren – traditionell, und wir haben uns gefragt, wie diese im Jahr 2025 genau aussieht.

„Drei“ – der polnische Saisonarbeiter hebt die Hände, spreizt seine Finger. Drei Runden sei er den Steilhang hoch- und wieder heruntergekraxelt. Leon Rosenthal, in Ausbildung seit dem Sommer, winkt ab. „Zwei“, widerspricht er. Doch die Diskussion endet, wie solche Diskussionen meistens enden: Der Azubi zieht den Kürzeren.







