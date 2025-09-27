Am Steilhang „Olivenhain“ ist Handarbeit gefragt, Maschinen haben hier nichts verloren. Beim Weingut Peter Kriechel läuft die Lese im September auf Hochtouren – traditionell, und wir haben uns gefragt, wie diese im Jahr 2025 genau aussieht.
„Drei“ – der polnische Saisonarbeiter hebt die Hände, spreizt seine Finger. Drei Runden sei er den Steilhang hoch- und wieder heruntergekraxelt. Leon Rosenthal, in Ausbildung seit dem Sommer, winkt ab. „Zwei“, widerspricht er. Doch die Diskussion endet, wie solche Diskussionen meistens enden: Der Azubi zieht den Kürzeren.