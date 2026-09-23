Am 26. September geht es los Weinherbst Mittelahr lockt wieder auf Rotweinwanderweg Maja Wagener 23.09.2026, 11:00 Uhr

i Wenn September und Oktober sonnig werden, zieht es sicher wieder viele Weingenießer und Wanderer zum Weinherbst an die Mittelahr. Archiv Hans-Jürgen Vollrath

In der Zeit zwischen 26. September und 25. Oktober wird es wieder viele Wanderfreunde und Weinliebhaber auf den Rotweinwanderweg zwischen Dernau und Altenahr ziehen. Denn dort feiern heimische Winzer mit ihren Gästen den Weinherbst Mittelahr.

Im Ahrtal führt der Rotweinwanderweg malerisch durch die Weinberge. Am Wochenende beginnt hier zwischen Dernau und Altenahr der Weinherbst Mittelahr 2026. Vom 26. September bis 25. Oktober können Wein- und Wanderliebhaber entlang der 15 Kilometer langen Strecke und in den Weinorten Dernau, Rech, Mayschoß und Altenahr Weine, regionale Spezialitäten und die schöne Landschaft an der Ahr genießen.







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