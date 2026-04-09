Nach Neuenahrer Osterfeuer
Weingut Sonnenberg freut sich auf Ahrathon und Konzerte
Hoch loderten die Flammen des Osterfeuers in den Weinbergen über Bad Neuenahr.
Hoch loderten die Flammen des Osterfeuers in den Weinbergen über Bad Neuenahr.
Jochen Tarrach

Das Osterfeuer in Bad Neuenahr ist in jedem Jahr ein Publikumsmagnet. Veranstalter Marc Linden vom Weingut Sonnenberg ist zufrieden, wie es dieses Jahr lief. Er blickt voraus – auf eine Reihe weiterer Veranstaltungen in der Kreisstadt.

Lesezeit 2 Minuten
Das traditionelle Osterfeuer in den Weinbergen oberhalb von Bad Neuenahr hat auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher in die Ahrtal-Metropole gezogen. Die Veranstalter, das Team vom Weingut Sonnenberg, hat inzwischen schon mit den Planungen für das Osterfeuer im kommenden Jahr begonnen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren