Nach Neuenahrer Osterfeuer Weingut Sonnenberg freut sich auf Ahrathon und Konzerte Celina de Cuveland 09.04.2026, 12:30 Uhr

i Hoch loderten die Flammen des Osterfeuers in den Weinbergen über Bad Neuenahr. Jochen Tarrach

Das Osterfeuer in Bad Neuenahr ist in jedem Jahr ein Publikumsmagnet. Veranstalter Marc Linden vom Weingut Sonnenberg ist zufrieden, wie es dieses Jahr lief. Er blickt voraus – auf eine Reihe weiterer Veranstaltungen in der Kreisstadt.

Das traditionelle Osterfeuer in den Weinbergen oberhalb von Bad Neuenahr hat auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher in die Ahrtal-Metropole gezogen. Die Veranstalter, das Team vom Weingut Sonnenberg, hat inzwischen schon mit den Planungen für das Osterfeuer im kommenden Jahr begonnen.







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