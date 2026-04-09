Das Osterfeuer in Bad Neuenahr ist in jedem Jahr ein Publikumsmagnet. Veranstalter Marc Linden vom Weingut Sonnenberg ist zufrieden, wie es dieses Jahr lief. Er blickt voraus – auf eine Reihe weiterer Veranstaltungen in der Kreisstadt.
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Das traditionelle Osterfeuer in den Weinbergen oberhalb von Bad Neuenahr hat auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher in die Ahrtal-Metropole gezogen. Die Veranstalter, das Team vom Weingut Sonnenberg, hat inzwischen schon mit den Planungen für das Osterfeuer im kommenden Jahr begonnen.