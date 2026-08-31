Gastro-News aus Ahrweiler Weingut Schumacher: Kulinarik-Oase auf Lieblingswiese Thomas Weber 31.08.2026, 19:00 Uhr

i Paul und Anne Schumacher haben ihr Weingut neu aufgebaut. Thomas Weber

Auf der Lieblingswiese über dem Ahrtal betreiben Anne und Paul Schumacher eine naturnahe Straußwirtschaft – Open-Air und abseits des Trubels. Saisonale, internationale Kleinigkeiten und eigene Burgunder laden zu entspannten Stunden unter Apfelbäumen.

Sie nennen es „Lieblingswiese“, das grüne Stückchen Land neben Weinreben und Apfelbäumen auf den Höhen über dem Teufenbachtal nahe der Enge des Ahrtals bei Marienthal. Dort ist in den vergangenen Jahren das Weingut Paul Schumacher neu entstanden, nachdem die Liegenschaft in der ehemaligen Marienthaler Winzergenossenschaft in der Nacht der Flutkatastrophe 2021 völlig zerstört worden war.







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