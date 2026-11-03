Ahrwein triumphiert erneut Weingut Kreuzberg: Erfolg mit Spätburgunder aus Dernau Rike Schmickler-Bouvet 03.11.2026, 05:00 Uhr

i Der Dernauer Winzer Ludwig Kreuzberg präsentiert stolz seinen ausgezeichneten Devonschiefer Spätburgunder. Rike Schmickler-Bouvet

Nach der Flut schreibt ein Dernauer Spätburgunder die Ahr-Weinlandschaft neu. Handarbeit, Traditionswissen und familiärer Kampfgeist führen für das Weingut Kreuzberg zu einem besonderen Erfolg.

„Die Auszeichnung mit dem Deutschen Rotweinpreis des Weinmagazins Vinum ist etwas ganz Besonderes für uns“, schwärmt Ludwig Kreuzberg, Geschäftsführer des Weinguts H. J. Kreuzberg in Dernau. Dass ein Rotwein von der Ahr mit 97 Punkten bewertet wird, wäre vor einigen Jahren unvorstellbar gewesen.







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