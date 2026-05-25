Weinmarkt zieht die Massen an Weingenuss und Partyrausch: Ahrweiler feiert Pfingsten Thomas Weber 25.05.2026, 13:00 Uhr

i Der Marktplatz war üppig mit tollen Blumenarerangements geschmückt, was diese beiden Besucherinnen sichtlich genossen. Thomas Weber

Ob Weinliebhaber oder Partymäuse, alle kamen sie beim Weinmarkt in Ahrweiler am Pfingstwochenende auf ihre Kosten. Der Andrang auf Winzerstände und Marktplatz war groß – zeitweise gab es kein Durchkommen mehr.

Der Reigen der frühen Weinfeste hat am Pfingstwochenende Ahrweiler erreicht, wo mit dem Weinmarkt der Ahr ein traditionelles Event des Ahrtals lockte. Mit dem üppigen Weinangebot an den Ständen von elf Winzern und Genossenschaften war auch der Sommer gekommen und lockte die Menschen in Scharen, um unter freiem Himmel zu tanzen und zu genießen.







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