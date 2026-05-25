Ob Weinliebhaber oder Partymäuse, alle kamen sie beim Weinmarkt in Ahrweiler am Pfingstwochenende auf ihre Kosten. Der Andrang auf Winzerstände und Marktplatz war groß – zeitweise gab es kein Durchkommen mehr.
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Der Reigen der frühen Weinfeste hat am Pfingstwochenende Ahrweiler erreicht, wo mit dem Weinmarkt der Ahr ein traditionelles Event des Ahrtals lockte. Mit dem üppigen Weinangebot an den Ständen von elf Winzern und Genossenschaften war auch der Sommer gekommen und lockte die Menschen in Scharen, um unter freiem Himmel zu tanzen und zu genießen.