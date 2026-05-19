Was sich verändern wird Weinfest 2026 in Heimersheim unter neuer Leitung Jochen Tarrach 19.05.2026, 10:00 Uhr

i 2026 wird es dieses Bild auf dem Marktplatz von Heimersheim nicht geben. Das Weinfest wird in diesem Jahr in abgespeckter Form durchgeführt. Jochen Tarrach

Neue Leitung, vertraute Stimmung: Heimersheims Weinfest bleibt in diesem Jahr erhalten, wird aber anders gefeiert. Welche Spuren der temporäre Wechsel des Veranstalters hinterlässt und wie die Tradition künftig aussieht, bleibt spannend.

Wie sieht es aus mit dem Weinfest 2026 in Heimersheim? Findet es überhaupt statt? Gerüchte machen die Runde. Um es gleich vorwegzusagen: Ja, es findet am 15. und 16. August statt, aber unter neuer Leitung der Kellerkinder und ganz anders als in den Jahren zuvor.







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