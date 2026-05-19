Neue Leitung, vertraute Stimmung: Heimersheims Weinfest bleibt in diesem Jahr erhalten, wird aber anders gefeiert. Welche Spuren der temporäre Wechsel des Veranstalters hinterlässt und wie die Tradition künftig aussieht, bleibt spannend.
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Wie sieht es aus mit dem Weinfest 2026 in Heimersheim? Findet es überhaupt statt? Gerüchte machen die Runde. Um es gleich vorwegzusagen: Ja, es findet am 15. und 16. August statt, aber unter neuer Leitung der Kellerkinder und ganz anders als in den Jahren zuvor.