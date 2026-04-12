Tag der offenen Weinkeller Weinevent im Ahrtal ist insgesamt ein großer Erfolg Thomas Kölsch 12.04.2026, 16:00 Uhr

i Drei Damen stoßen bei der Winzergenossenschaft Dagernova an. Thomas Kölsch

Der Tag der offenen Weinkeller ist für die meisten Winzer ein voller Erfolg. Das Interesse ist groß. Viele Besucherinnen und Besucher probieren verschiedene edle Tropfen. Nur für einen Winzer läuft es nicht gut.

Ein Gläschen Wein, das darf schon sein. Oder auch mal zwei oder drei. Wer zählt da schon mit. Am Tag der offenen Weinkeller im Ahrtal haben zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf jeden Fall einige edle Tröpfchen aus der Region genossen. Insgesamt 17 Winzerinnen und Winzer sowie Genossenschaften zwischen Altenahr und Heimersheim haben dem neugierigen Publikum einige Kostproben kredenzt und einen Einblick in den Betrieb gegeben – ein Angebot, ...







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