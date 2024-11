Weinberg, Barfußpfad und Dorfgarten: Was sich die Kesselinger wünschen

Die Entwicklung der Ortsgemeinde Kesseling haben am letzten Oktobermontag Bürger bei einer gelungenen Bürgerwerkstatt vorangebracht. Das teilt das Quartiersmanagement „Quartier3 – Zuhause im Ahrtal, Hönningen – Ahrbrück – Kesseling" in einem Nachbericht mit. Demnach nutzten 16 Teilnehmer die Gelegenheit, sich über den aktuellen Planungsstand einzelner Projekte zu informieren und ihre Ideen aktiv einzubringen.

Die Veranstaltung ist Teil eines Quartiersprojekts, das durch die Diakonie Katastrophenhilfe Rheinland-Westfalen-Lippe gefördert wird und die sozialen Gemeinschaften in den Ortsgemeinden Hönningen, Ahrbrück und Kesseling nachhaltig unterstützen soll. Ortsbürgermeister Guido Schmitz betonte, wie wertvoll das Engagement der Bürger für die Weiterentwicklung der Ortsteile ist: „Die rege Teilnahme zeigt, wie wichtig es den Bürgerinnen und Bürgern ist, ihre Gemeinde aktiv mitzugestalten. Nur gemeinsam können wir die Zukunft Kesselings gestalten.“

Auch Erneuerung der L85 im Fokus

Im Verlauf des Abends wurden verschiedene Schlüsselthemen besprochen. Vor allem der geplante Fahrradweg und die Erneuerung der L85 standen im Fokus. Schmitz schilderte die schwierige Situation rund um das Thema und hob hervor, wie wichtig eine zeitnahe Lösung sei.

Für den Abend hatte die Quartiersmanagerin Tamara Monreal eine Gestaltung in Form eines World Cafés organisiert, das drei Themenbereiche an drei Tischen in drei Runden behandelte. Diese interaktive Methode förderte den regen Austausch und führte zu einer Fülle von Ideen und Wünschen, die konkret auf die Bedürfnisse und Wünsche der Bevölkerung zugeschnitten sind.

Förderung der Gemeinschaft ist ein Anliegen

Einige der zentralen Vorschläge umfassten die Erneuerung des Schulwaldes mit einem Barfußpfad, die Schaffung eines gemeinsamen Dorfgartens sowie die Erneuerung der Wanderbänke. Auch der Gedanke, einen kleinen Weinberg am Ortseingang von Kesseling zu gestalten, wurde positiv aufgenommen. Darüber hinaus gab es konkrete Vorschläge zur Förderung der Gemeinschaft: Angebote für Senioren, etwa einen Seniorennachmittag, sowie Aktivitäten und Räume für Kinder und Jugendliche, um auch deren Bedürfnisse in die Dorfentwicklung einzubeziehen.

Der Abend endete mit dem klaren Konsens, regelmäßige Veranstaltungen zur konkreten Planung und Umsetzung der vorgeschlagenen Projekte durchzuführen. Bürger, die weiterhin informiert bleiben möchten, können sich für einen Newsletter anmelden und erhalten laufend aktuelle Informationen zum Fortschritt der Dorfentwicklung.

Forum für Jugendbeteiligung gestartet

Parallel zur Bürgerwerkstatt wurde die Jugendbeteiligung „Jugend macht Zukunft“ ins Leben gerufen. Es beteiligte sich nur eine Jugendliche. Dennoch habe auch dieses Treffen wertvolle Anregungen für die Zukunft des Dorfes hervorgebracht, teilt das Quartiersmanagement mit. Die junge Frau sprach sich für die Erneuerung der Holzwippe auf dem Spielplatz, die Ergänzung einer Schaukel für Kleinkinder sowie die Einrichtung eines Jugendraums im Bürgerhaus Staffel aus. Diese Ideen fanden großen Anklang und fließen in die weitere Dorfplanung ein, um attraktive Angebote für junge Menschen zu schaffen.

Die Bürgerwerkstatt wird auch online begleitet. Interessierte können weiterhin ihre Anregungen und Wünsche auf der Online-Pinnwand festhalten oder diese direkt per E-Mail an das Quartiersbüro senden. Diese Angebote sollen auch zukünftig die Teilhabe an der Dorfentwicklung erleichtern und den laufenden Austausch fördern.

Nächste Termine, auch für Jugendliche, in Hönningen und Ahrbrück

Auch in den benachbarten Ortsgemeinden Hönningen und Ahrbrück können Bürger ihre Ideen für die Zukunft ihrer Gemeinde einbringen. Die kommenden Veranstaltungen finden wie folgt statt:

Dienstag, 5. November, 18 Uhr, Bürgerwerkstatt in Hönningen

Mittwoch, 6. November, 18 Uhr, Bürgerwerkstatt in Ahrbrück

Donnerstag, 7. November, 16.30 Uhr, „Jugend macht Zukunft“ in Ahrbrück

Dienstag, 12. November, 16.30 Uhr, „Jugend macht Zukunft“ in Hönningen

Alle Interessierten sind laut Quartiersmanagement eingeladen, an den Terminen teilzunehmen und die Entwicklung ihrer Gemeinde aktiv mitzugestalten. Durch den gemeinsamen Austausch sollen die Projekte der Dorfentwicklung in Hönningen und Ahrbrück ebenso lebendig und bürgernah weitergeführt werden wie in Kesseling.

Weitere Infos zur Bürgerwerkstatt und zu Beteiligungsmöglichkeiten: quartierhoch3