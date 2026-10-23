Spätburgunder aus Dernau Wein von der Ahr wird Deutscher Rotwein des Jahres 2026 Celina de Cuveland 23.10.2026, 20:00 Uhr

i Die Weinlese im Ahrtal im Jahr 2023. Alljährlich schneiden die Weine aus dem Anbaugebiet gut ab bei bundesweiten Preisverleihungen. Max Harrus

Das Magazin Vinum verleiht im November den Deutschen Rotweinpreis des Jahres: Der beste deutsche Rotwein des Jahres kommt von der Ahr – vom Weingut H. J. Kreuzberg in Dernau. Und noch weitere Winzer können sich über Auszeichnungen freuen.

Für das Ahrtal als größtes zusammenhängendes Rotweinanbaugebiet Deutschlands hagelt es auch in diesem Jahr erfreulicherweise wieder Auszeichnungen für seine hervorragenden Weine und die dahinterstehenden Weingüter. So ist jetzt etwa das Weingut Oliver Schell vom Weinführer „Eichelmann 2027 –Deutschlands Weine“ als „Regionale Entdeckung des Jahres“ für die Ahr ausgezeichnet worden, die neue Ausgabe erscheint Anfang November.







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