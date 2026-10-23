Das Magazin Vinum verleiht im November den Deutschen Rotweinpreis des Jahres: Der beste deutsche Rotwein des Jahres kommt von der Ahr – vom Weingut H. J. Kreuzberg in Dernau. Und noch weitere Winzer können sich über Auszeichnungen freuen.
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Für das Ahrtal als größtes zusammenhängendes Rotweinanbaugebiet Deutschlands hagelt es auch in diesem Jahr erfreulicherweise wieder Auszeichnungen für seine hervorragenden Weine und die dahinterstehenden Weingüter. So ist jetzt etwa das Weingut Oliver Schell vom Weinführer „Eichelmann 2027 –Deutschlands Weine“ als „Regionale Entdeckung des Jahres“ für die Ahr ausgezeichnet worden, die neue Ausgabe erscheint Anfang November.