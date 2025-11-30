Weihnachtsmarkt zieht große Besucherschar an

Der Weihnachtsmarkt in Ahrweiler hat auch nach der Flut nichts von seiner Romantik verloren. Schon am ersten Wochenende flanierten zahlreiche Besucher über den Marktplatz neben der Pfarrkirche St. Laurentius.
Bei leiser Weihnachtsmusik, mit einen Glas Glühwein und einem Regenschirm in der anderen Hand begann am Freitag mit einer kleinen Zeremonie der traditionelle Weihnachtsmarkt in der Rotweinmetropole Ahrweiler. Zahlreiche Bürger ließen sich trotz des nasskalten Wetters nicht davon abhalten, mit einem Gang durch die auf dem Marktplatz neben der Pfarrkirche St.