Romantik pur in Ahrweiler Weihnachtsmarkt zieht große Besucherschar an Jochen Tarrach 30.11.2025, 15:00 Uhr

i Das besondere Weihnachtsangebot von Wilfried Pape: die mit vielen Geschichten beladene Weihnachtsbaumgurke. Jochen Tarrach

Der Weihnachtsmarkt in Ahrweiler hat auch nach der Flut nichts von seiner Romantik verloren. Schon am ersten Wochenende flanierten zahlreiche Besucher über den Marktplatz neben der Pfarrkirche St. Laurentius.

Bei leiser Weihnachtsmusik, mit einen Glas Glühwein und einem Regenschirm in der anderen Hand begann am Freitag mit einer kleinen Zeremonie der traditionelle Weihnachtsmarkt in der Rotweinmetropole Ahrweiler. Zahlreiche Bürger ließen sich trotz des nasskalten Wetters nicht davon abhalten, mit einem Gang durch die auf dem Marktplatz neben der Pfarrkirche St.







Artikel teilen

Artikel teilen