Musikalische Einstimmung Weihnachtskonzert zum Mitsingen in Adenau Werner Dreschers 23.12.2024, 16:00 Uhr

i Das Stadtorchester Adenau und Kinder der Kitas Adenau und Leimbach erfreuten die Gäste mit einem abwechslungsreichen Programm. Mitsingen war erwünscht. Werner Dreschers

Das Weihnachtskonzert in der Adenauer Pfarrkirche Johannes der Täufer war bestens besucht. Das neue Konzept in Sachen Mitsingen kam offensichtlich gut an.

Vollbesetzt war die Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Adenau beim Weihnachtskonzert am Wochenende. Im feierlich gestalteten Altarraum nahmen die Musiker Platz, Dirigent Daniel Schlich begrüßte einzelne Gäste persönlich, so den ehemaligen Dirigenten Harrie Boers.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen