Chöre traten auf Weihnachtskonzert in der Adenauer Pfarrkirche Werner Dreschers 03.12.2024, 13:00 Uhr

i VG-Chef Guido Nisius begrüßt die Gäste und erläutert den Ablauf des Konzertes. Werner Dreschers

In der Adenauer Pfarrkirche erklangen kürzlich Weihnachtslieder: Der Chor Chorios und der Schulchor des Erich-Klausener-Gymnasiums hatten dort ein Konzert organisiert, bei dem kein Platz leer blieb.

Der Chor Chorios und der Schulchor des Erich-Klausener-Gymnasiums (EKG) haben kürzlich ein Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Adenau organisiert. Mit dem Andachtsjodler begann das Konzert, die Kirche war abgedunkelt, wenige Kerzen in den Händen der Chormitglieder, die nach den ersten Versen von drei Ecken der Empore zum Altar hinunter stiegen.

