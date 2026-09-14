Rückhaltebecken im Ahrtal Weigand: Warum kleinere Becken keine Alternative sind Lars Tenorth 14.09.2026, 05:00 Uhr

i Landrätin Cornelia Weigand vertritt eine klare Position bei den Hochwasserrückhaltebecken. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Weiterhin diskutieren die Menschen im Ahrtal intensiv über den Hochwasserschutz. Eine zentrale Rolle spielen die Hochwasserrückhaltebecken, deren Finanzierung bisher ungeklärt ist. Landrätin Cornelia Weigand erklärt die Bedeutung der Maßnahme.

Bei den geplanten Hochwasserrückhaltebecken vertritt Cornelia Weigand (parteilos), Landrätin des Kreises Ahrweiler, eine klare Position: Sie spricht sich deutlich für die Umsetzung aus, um das Ahrtal bei potenziellen Hochwasserereignissen effizient zu schützen.







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