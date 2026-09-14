Weiterhin diskutieren die Menschen im Ahrtal intensiv über den Hochwasserschutz. Eine zentrale Rolle spielen die Hochwasserrückhaltebecken, deren Finanzierung bisher ungeklärt ist. Landrätin Cornelia Weigand erklärt die Bedeutung der Maßnahme.
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Bei den geplanten Hochwasserrückhaltebecken vertritt Cornelia Weigand (parteilos), Landrätin des Kreises Ahrweiler, eine klare Position: Sie spricht sich deutlich für die Umsetzung aus, um das Ahrtal bei potenziellen Hochwasserereignissen effizient zu schützen.