Rückhaltebecken im Ahrtal
Weigand: Warum kleinere Becken keine Alternative sind 
Landrätin Cornelia Weigand vertritt eine klare Position bei den Hochwasserrückhaltebecken.
Landrätin Cornelia Weigand vertritt eine klare Position bei den Hochwasserrückhaltebecken.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Weiterhin diskutieren die Menschen im Ahrtal intensiv über den Hochwasserschutz. Eine zentrale Rolle spielen die Hochwasserrückhaltebecken, deren Finanzierung bisher ungeklärt ist. Landrätin Cornelia Weigand erklärt die Bedeutung der Maßnahme. 

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Bei den geplanten Hochwasserrückhaltebecken vertritt Cornelia Weigand (parteilos), Landrätin des Kreises Ahrweiler, eine klare Position: Sie spricht sich deutlich für die Umsetzung aus, um das Ahrtal bei potenziellen Hochwasserereignissen effizient zu schützen.
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