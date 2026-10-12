Nach Kanzlerabsage fürs Ahrtal
Weigand legt mit Brief an Merz bei Rückhaltebecken nach
Landrätin Cornelia Weigand würde sich wünschen, Geld aus dem Aufbauhilfefonds für Hochwasserrückhaltebecken im Ahrtal verwenden
Landrätin Cornelia Weigand würde sich wünschen, Geld aus dem Aufbauhilfefonds für Hochwasserrückhaltebecken im Ahrtal verwenden zu können.
Thomas Weber

Cornelia Weigand hat sich in einem Schreiben erneut an den Bundeskanzler gewandt. Der hatte der Landrätin des Kreises Ahrweiler zuletzt eine Absage erteilt, Geld aus dem Wiederaufbaufonds für Hochwasserrückhaltebecken im Ahrtal verwenden zu können. 

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Zweieinhalb Monate nach der Antwort von Friedrich Merz (CDU) legt Cornelia Weigand (parteilos), Landrätin im Kreis Ahrweiler, nach. In einem offenen Brief argumentiert sie gegen die Gründe für die Absage des Bundeskanzlers, die Mittel des sogenannten Aufbauhilfefonds für die geplanten Hochwasserrückhaltebecken im ...
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Kreis AhrweilerHochwasser

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