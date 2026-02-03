Tatwaffe nicht gefunden – was nun? Nachdem eine Darlehensrückforderung in Bad Breisig eskaliert war, wird nun eine Rechtsmedizinerin zurate gezogen. Sie soll anhand der Verletzungen Informationen über das benutzte Werkzeug liefern.
Die Staatsanwaltschaft Koblenz wirft einem 26-Jährigen vor, zwei Männern im Rahmen einer handgreiflichen Auseinandersetzung schwere Verletzungen zugefügt zu haben. Da eines der Opfer potenziell lebensgefährlich verletzt wurde, wird derzeit in einem Prozess am Koblenzer Landgericht geklärt, ob es sich um einen Tötungsversuch handelte.