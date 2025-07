Wegen Radom läuft Gutachten zu Windpark in Ramersbach

Im Klimaschutzbericht 2024 des Kreises Ahrweiler ist zu lesen, dass der Windpark Ramersbach in Bad Neuenahr-Ahrweiler von einem 20-Kilometer-Schutzradius um das Radom in Wachtberg betroffen wäre, von einem Gutachten ist die Rede. Wir fragten nach.

Das Radom in Wachtberg könnte massiv Auswirkungen auf die Energiepläne des Landkreises Ahrweiler haben. Der geltende Verbotsradius für den Bau solcher Anlagen war 2024 von vier Kilometern auf fünf erweitert worden. Innerhalb von zwölf Kilometern Radius um die Großradaranlage „Tracking and Imaging Radar“ (TIRA), die auch militärisch genutzt wird, wird derzeit jede geplante Windkraftanlage geprüft.

Doch der Schutzradius soll auf 20 Kilometer um das Radom erweitert werden, wenn es nach dem Willen des Fraunhofer-Instituts für Hochfrequenzphysik und Radarforschung (FHR) geht. Davon ist auch der Windpark Ramersbach in Bad Neuenahr-Ahrweiler betroffen. Dafür hat das Institut einen Antrag beim Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr gestellt.

Ganz konkret werde gerade ein Gutachten zum Windpark Ramersbach in Bad Neuenahr-Ahrweiler bezüglich TIRA erstellt, war im Bericht zu Klimaschutz und Energiewende 2024 des Landkreises zu lesen. Der wurde kürzlich dem Kreis- und Umweltausschuss präsentiert.

Doch wer erstellt dieses Gutachten und wann wird es vermutlich fertig? Das fragten wir bei der Pressestelle der Kreisverwaltung nach. „Nähere Informationen zum Gutachten liegen der Kreisverwaltung Ahrweiler nicht vor, da das Gutachten vom Antragstellenden erstellt oder in Auftrag gegeben wird“, heißt es eher kryptisch in der schriftlichen Antwort, die zudem an die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord als verfahrensführende Stelle verweist. Dort wird uns eine Antwort für kommende Woche angekündigt.

Welche weiteren der geplanten Anlagen würden in den Schutzradius fallen? Im Kreis Ahrweiler seien die im Verfahren befindlichen Anlagen im Stadtgebiet Bad Neuenahr-Ahrweiler und Sinzig sowie auf dem Gebiet der Gemeinde Grafschaft und der Ortsgemeinde Dedenbach vom 20-Kilometer-Radius betroffen, erklärt die Pressestelle und verweist für die genauen Standorte auf das Energieportal der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord.