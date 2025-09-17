Fundstück in Bad Neuenahr Wegekreuz soll wieder am Platz an der Linde stehen Jochen Tarrach 17.09.2025, 18:00 Uhr

i Richard Lindner, Marcel Delord und Hansi Witsch haben das historische Stück wieder nach Bad Neuenahr gebracht. Jochen Tarrach

An der Ecke Poststraße/Kreuzstraße stand viele Jahre ein steinernes Wegekreuz - bis vor vier Jahren die Flut kam. Doch was verloren geglaubt, erfährt nun so etwas wie eine Wiederauferstehung. Das grenzt für Bad Neuenahrer fast schon an ein Wunder.

„Wunder gibt es immer wieder“, so die Textzeile eines bekannten deutschen Schlagers. Dass diese Zeile stimmt, konnte Bad Neuenahrs Ortsvorsteher Richard Lindner kürzlich erleben. Es geht dabei um ein uraltes Wegkreuz aus dem Jahr 1758, das seit der Flut 2021 als endgültig verloren galt.







Artikel teilen

Artikel teilen