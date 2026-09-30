Ich manage ein Museum
Weg zur Chefin des Regierungsbunkers in Bad Neuenahr
Heike Hollunder ist Museumsleiterin in der Dokumentationsstätte Regierungsbunker.
Heike Hollunder ist Museumsleiterin in der Dokumentationsstätte Regierungsbunker.
Stephan Garçon

Wie wird eine Kunsthistorikerin zur Managerin eines einst streng geheimen Regierungsbunkers? Heike Hollunder erzählt von Zweifeln, überraschenden Aufgaben und dem Alltag an einem ungewöhnlichen Arbeitsplatz.

Lesezeit 3 Minuten
Wenn Heike Hollunder morgens ihren Arbeitsplatz oberhalb von Ahrweiler erreicht, betritt sie wahrscheinlich einen der ungewöhnlichsten Orte im Ahrtal. Einst streng geheim, von zahlreichen Legenden und Mythen umrankt, dann ein ungeliebtes Stiefkind im Berg und heute eine der touristischen Hauptattraktionen der Region.
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