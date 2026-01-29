Katholische Frauen Weg vom Vorstandsprinzip – Kfd wagt an Ahr Neuanfang Lydia Schauff 29.01.2026, 08:49 Uhr

i Neue kfd-Gruppe Ahr-Eifel konkret hat sich gegründet Lydia Schauff

In Ahrweiler ist Anfang der Woche eine neue kfd-Gruppe gegründet worden. Nachdem zuvor etliche Gruppen im Kreis aufgelöst wurden, soll diesmal manches anders laufen als bisher. Was sich ändert.

Weil es nicht gelungen war, ein neues Leitungsteam zu finden, löste sich die Gruppe der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) von St. Laurentius in Ahrweiler Ende 2025 auf. Die Suche nach einem Vorstand ist eine Herausforderung, an der die am Montag neu gegründete kfd-Gruppe „Ahr-Eifel konkret“ nicht scheitern soll.







