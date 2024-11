St. Martin im Ahrtal Weckmänner, Lichter und Blasmusik in Insul Ute Müller 10.11.2024, 10:45 Uhr

i Ein prächtiger Schimmel trägt St. Martin in Insul zur Feuerstelle. Ute Müller

Es ist ein kleiner, aber feiner Umzug, mit dem Insul das Martinsfest feiert. Es bringt die Dorfgemeinschaft in gemütlicher Runde beim Lichterschein zusammen.

Die Straßen sind mit bunten Lichtern und kleinen Fackeln geschmückt. Kleine und größere Kinder wuseln mit ihren selbst gebastelten Laternen hin und her und blicken immer wieder die Straße hinauf. Dann ist es endlich so weit in Insul. St. Martin ist unterwegs.

