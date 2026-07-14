Ausstellung entlang der Ahr
„We AHR strong“ zeigt Stärke der Menschen nach der Flut
Auch Peter Gasper (Mitte) aus Altenahr ist Teil der Ausstellung „We AHR strong", die unter anderem Bundespräsident Frank-Walter
Auch Peter Gasper (Mitte) aus Altenahr ist Teil der Ausstellung „We AHR strong", die unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 14. Juli 2026 eröffnet hat, fünf Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Mut zeichnet die Menschen aus dem Ahrtal aus. 60 von ihnen haben viel davon bewiesen, als sie ihre Geschichte aus der Flutnacht und der Zeit danach erzählten. In der Ausstellung „We AHR Strong“ entlang der Ahr sind 36 zu sehen – wie die von Peter.

Lesezeit 2 Minuten
Mehr als 60 Menschen hätten sich porträtieren lassen, als das „Museum of Humanity“ Ende April bei vier Terminen persönliche Geschichten der Menschen im Ahrtal gesucht hatte, persönliche Erinnerungen an die Nacht, die für viele entlang der Ahr alles verändert hat: die Nacht vom 14.
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