Mut zeichnet die Menschen aus dem Ahrtal aus. 60 von ihnen haben viel davon bewiesen, als sie ihre Geschichte aus der Flutnacht und der Zeit danach erzählten. In der Ausstellung „We AHR Strong“ entlang der Ahr sind 36 zu sehen – wie die von Peter.
Lesezeit 2 Minuten
Mehr als 60 Menschen hätten sich porträtieren lassen, als das „Museum of Humanity“ Ende April bei vier Terminen persönliche Geschichten der Menschen im Ahrtal gesucht hatte, persönliche Erinnerungen an die Nacht, die für viele entlang der Ahr alles verändert hat: die Nacht vom 14.