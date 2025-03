Wassersportverein Sinzig startet in die Saison

Mit dem Frühling startet auch der Wassersportverein (WSV) Sinzig in die Saison. Das Bootshaus muss fit gemacht und zahlreiche Aktionen wollen organisiert werden. Am kommenden Wochenende ist nun eine große Bootssegnung geplant.

Mehr als 20 Personen lassen sich zur Zeit beim Wassersportverein (WSV) Sinzig im Rahmen des modularen Jugendleiter-Karten-Kurses (Juleica) zu Fahrtenleitern und Übungsleiterhelfern nach den Vorgaben des Deutschen Kanuverbands als Trainerassistenten ausbilden. „Es fehlen uns nur noch die Projekte, der Erste-Hilfe-Kurs und der Schwimmkurs“, so Jugendwartin Frauke Weller. Hier wird auch dringend auf die Wiedereröffnung der Bad Breisiger Römerthermen hingefiebert. Diese hatten aufgrund eines technischen Defekts im Herbst 2024 Wasser im Kellergeschoss. Es folgten Lieferprobleme von Ersatzteilen, weswegen der Badebetrieb nach wie vor ausgesetzt ist. Der WSV hatte die Thermen auch für seine Kurse genutzt.

Viele verschiedene Kurse und Ausflüge geplant

Unabhängig hiervon seien die Jugendlichen und Erwachsenen gerade mit Feuereifer dabei, die verschiedenen Projekte für die Juleica und einen Ökokurs zu organisieren. „Dank der mehrjährigen Zusammenarbeit mit dem Clean River Project und den River Roadies wissen die Kinder und Jugendlichen schon sehr viel“, so die Jugendwartin. Von der Organisation einer Müllsammelaktion beim Dreck-weg-Tag über einen Besuch im Kölner Schokoladenmuseum, eine Paddeltour und einen Bastelnachmittagen für die Juleica bis hin zur Organisation und begleiteter Umsetzung eines Anfängerkurses samt einer Fahrt auf Basis des europäischen Paddelpasses ist alles mit dabei.

Der Verein bietet ebenfalls Gruppen für Erwachsene an. So etwa eine Qualifizierung von mehreren Mitgliedern als Stand-up-Paddel-Instruktoren. Der WSV versteht sich als inklusiver und breit aufgestellter Breitensport-Verein. „Alle warten darauf, dass es wärmer wird, damit die regelmäßigen Trainingsangebote, Aktionen und vor allen Dingen die Fahrten wieder losgehen“, beschreibt Weller die Stimmung.

Am 30. März geht es so richtig los

Deswegen wird auch am Bootshaus langsam alles wieder aus dem Dornröschenschlaf erweckt und Vorbereitungen für kommenden Sonntag, 30. März, getroffen. Dann lädt der Verein zu einem Wortgottesdienst mit Bootssegnung und anschließendem Familiennachmittag am Bootshaus ein. Geboten werden in der Zeit von 7.30 bis 12 Uhr auch ein Flohmarkt und ein familienfreundliches Programm mit Kinderbelustigung und der Möglichkeit, das Kajakfahren auszuprobieren. Unter anderem ist als Höhepunkt der Ballonkünstler Winfried Rees zu Gast. Das Programm wird wetterunabhängig ausgerichtet, der WSV ist für alle Eventualitäten gerüstet. Für Spiel, Spaß, Essen und Trinken ist ebenso gesorgt wie für sportliche Möglichkeiten. Der Wassersportverein Sinzig freut sich über viele Besucher zu Fuß, mit Fahrrad, Kajak oder anderen Booten und weist hier auf die angespannte Parkplatzsituation hin und versucht, ein Shuttle für Menschen mit Gehbehinderungen einzurichten.