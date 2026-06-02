Polizei bittet um Hinweise Wasserleiche bei Remagen: Identität unbekannt Michael Illjes 02.06.2026, 12:12 Uhr

i Die Polizei sucht nach der Identität der Wasserleiche und bittet um sachdienliche Hinweise. Robert Michael/dpa

Seit einer Woche ist die Identität einer bei Remagen tot im Wasser gefundenen Frau ungeklärt. Mit der Veröffentlichung eines Fotos und einer Personenbeschreibung hofft sie nun auf die Identifizierung der Verstorbenen.

Wer ist die tote Frau, die im Wasser lag? Am Pfingstmontag, 25. Mai, wurde eine Frau im Rhein im Bereich Remagen-Oberwinter gesichtet und geborgen. Die Identität der Frau ist bislang aber unklar. Daher bittet die Polizei um Mithilfe. Denn die Frau hatte laut Mitteilung der Polizei weder Ausweispapiere oder sonstige Dokumente bei sich.







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