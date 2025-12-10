25 Cent mehr pro Kubikmeter Wasser wird teurer: VG Bad Breisig passt Preise an Martin Ingenhoven 10.12.2025, 16:00 Uhr

i Die VG Bad Breisig passt ihre Kosten für das Trinkwasser an. Grund sind die höheren Kosten für Energie, Material und Personal sowie der zurückgegangene Wasserabsatz. Oliver Berg. picture alliance / dpa

Trinkwasser wird für die Haushalte in der Verbandsgemeinde Bad Breisig ab 2026 teurer. Das hat der Rat jetzt beschlossen. Grund sind die höheren Kosten für Energie, Material und Personal sowie der zurückgegangene Wasserabsatz.

Auf die Haushalte in der Verbandsgemeinde Bad Breisig kommen ab Jahresbeginn höhere Kosten für Trinkwasser zu. Der Verbandsgemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung eine Anhebung des Arbeitspreises beschlossen: Statt bislang 2,20 Euro werden künftig 2,45 Euro netto pro Kubikmeter fällig.







