Das Neubaugebiet „Auf dem Unzelt“ hatte in den vergangenen Jahren das Haushaltsgeschehen der Gemeinde Wassenach im Brohltal dominiert. Mittlerweile ist das Gebiet vollständig erschlossen und die ersten Häuser stehen. Die Ortsgemeinde hatte zum Jahresende liquide Mittel von rund 1,3 Millionen Euro auf der hohen Kante und das bei einem Schuldenstand von rund 280.000 Euro. Das Geld kann die Gemeinde gut gebrauchen, denn sowohl Grundschule als auch Kindergarten stehen beide in Trägerschaft der Ortsgemeinde. Und an beiden Einrichtungen stehen umfangreiche Erweiterungen und Sanierungen an.

Kindergarten soll fit für neues Kitagesetz gemacht werden

Der Kindergarten „Pusteblume“ soll durch einen Anbau fit für das Kita-Zukunftsgesetz gemacht werden. Im Zuge der Erweiterung sollen neue Schlafplätze und ein Speiseraum entstehen. Im Haushalt für das Jahr 2025 sind hierfür Mittel in Höhe von 800.000 Euro eingesetzt. Insgesamt rechnet die Ortsgemeinde mit Baukosten in Höhe von 1,6 Millionen Euro, sodass im Haushalt des Jahres 2026 noch einmal 0,8 Millionen Euro einzuplanen sind. Einen Teil der Kosten kann sich die Ortsgemeinde Wassenach durch verschiedene Förderprogramme des Landes und des Kreises zurückholen.

Mit einem ungleich niedrigeren, wenngleich unerwarteten Betrag schlägt die Sanierung des bestehenden Kindergartendaches zu Buche. Im Zuge von Dachdeckerarbeiten waren größere Schäden an der Isolierung festgestellt worden, für deren Beseitigung nun gut 50.000 Euro bereitgestellt werden müssen.

Auch die Klieburgschule braucht eine Mensa

Ebenfalls fit für die Zukunft gemacht werden soll die Klieburgschule, die Grundschule, die sich ebenfalls in Trägerschaft der Ortsgemeinde befindet. Durch die erfolgte Gesetzesänderung muss auch hier Platz für eine Mensa entstehen. Diese soll in einem bereits vorhandenen Bau neben dem Schulgebäude ihren Platz finden. Aus diesem Grund sind umfangreiche Sanierungsarbeiten in dem Gebäude fällig. Insgesamt rechnet Wassenach mit Baukosten von 380.000 Euro. Die Planungskosten werden im aktuellen Haushaltsplan mit 23.000 Euro beziffert. Für das Jahr 2025 plant Wassenach mit Kosten von 193.000 Euro, die restliche Summe ist für das nächste Jahr veranschlagt. Auch hier übernimmt das Land einen Teil der anfallenden Kosten.

Trotz dieser Investitionsvorhaben schließt der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Wassenach mit einem Überschuss von 35.819 Euro im Ergebnishaushalt. Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 111.220 Euro.

Förderrichtlinie für Wassenacher Vereine soll kommen

Eine weitere Neuerung in Wassenach ist der Sozial- und Umweltausschuss, der am 24. Februar dieses Jahres zum ersten Mal tagte. Hier sollen zukünftig alle entsprechenden Projekte gebündelt werden. Über erste Projekte wurde bereits nachgedacht. So soll etwa eine Förderrichtlinie für Wassenacher Vereine erarbeitet werden. Ebenfalls als Thema mit hoher Priorität sehen die Ausschussmitglieder eine Verkehrsberuhigung der Zehntgasse vor Schule und Kindergarten an.