Wassenach: Hoch hinaus beim Kartoffelfest

Wassenach. „Wir sind froh, dass wir bei herrlichem Wetter wieder so viele Gäste begrüßen können“, freut sich Klaus Erler, Organisator des Brohltaler Kromperefestes in Wassenach. Krompere, also Kartoffeln, sind in Wassenach nämlich das, was andernorts Weinreben sind: ein verbindendes und kulturstiftendes Element für vielfältige Dorftraditionen.