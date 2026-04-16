Programm vom 17. bis 26. Juli
Was zur Nacht der Vulkane am Laacher See geplant ist
Im vergangenen Jahr begeisterte das traditionelle Abschlussfest Tausende Besucher bei der "Nacht der Vulkane".
Im vergangenen Jahr begeisterte das traditionelle Abschlussfest Tausende Besucher bei der "Nacht der Vulkane".
BAUMANN FOTOGRAFIE | Jan-Gerrit

Auch in diesem Sommer findet wieder die Kultur- und Erlebniswoche „Nacht der Vulkane“ rund um den Laacher See statt. Wir geben einen Überblick, was wann geplant ist.

Lesezeit 3 Minuten
Feuerspeiende Berge, glühende Lava und Ascheregen formten einst die Landschaft rund um den Laacher See. Heute prägen sanfte Höhen, eindrucksvolle Täler und der größte See des Landes die Region. Touristiker und Politik haben dieses Potenzial früh erkannt und rund um das Thema Vulkanismus vielfältige Veranstaltungen etabliert.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerFreizeit

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