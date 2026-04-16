Auch in diesem Sommer findet wieder die Kultur- und Erlebniswoche „Nacht der Vulkane“ rund um den Laacher See statt. Wir geben einen Überblick, was wann geplant ist.
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Feuerspeiende Berge, glühende Lava und Ascheregen formten einst die Landschaft rund um den Laacher See. Heute prägen sanfte Höhen, eindrucksvolle Täler und der größte See des Landes die Region. Touristiker und Politik haben dieses Potenzial früh erkannt und rund um das Thema Vulkanismus vielfältige Veranstaltungen etabliert.