Programm vom 17. bis 26. Juli Was zur Nacht der Vulkane am Laacher See geplant ist Martin Ingenhoven 16.04.2026, 17:00 Uhr

i Im vergangenen Jahr begeisterte das traditionelle Abschlussfest Tausende Besucher bei der "Nacht der Vulkane". BAUMANN FOTOGRAFIE | Jan-Gerrit

Auch in diesem Sommer findet wieder die Kultur- und Erlebniswoche „Nacht der Vulkane“ rund um den Laacher See statt. Wir geben einen Überblick, was wann geplant ist.

Feuerspeiende Berge, glühende Lava und Ascheregen formten einst die Landschaft rund um den Laacher See. Heute prägen sanfte Höhen, eindrucksvolle Täler und der größte See des Landes die Region. Touristiker und Politik haben dieses Potenzial früh erkannt und rund um das Thema Vulkanismus vielfältige Veranstaltungen etabliert.







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