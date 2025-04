Keine Geburten mehr im Marienhaus Klinikum: Kreißsaal und Gynäkologie schließen in Bad Neuenahr

Das Marienhaus Klinikum war bislang die erste Anlaufstelle für werdende Mütter und Väter aus dem Kreis. Doch die müssen sich jetzt umorientieren. Wie das Klinikum am Freitagnachmittag in einer Pressemitteilung bekannt gab, werden die stationäre Gynäkologie und auch die Geburtshilfe in Bad Neuenahr ...