Nach Umzug der Stadtbibliothek Was wird aus ehemaliger Rentmeisterei in Bad Neuenahr? Jochen Tarrach 26.08.2026, 15:00 Uhr

i Die alte Rentmeisterei ist mitten im Kurviertel von Bad Neuenahr ein echter Blickfang. Jochen Tarrach

Wie geht es nach dem Umzug der Stadtbücherei von Bad Neuenahr-Ahrweiler mit der alten Rentmeisterei weiter? Fest steht: Das Gebäude soll im Besitz der Stadt bleiben. Aber wer es nutzen möchte, kann sich bald bei der Stadt melden.

Im Stadtrat ist beschlossen worden, dass die Stadtbibliothek nach Fertigstellung der neuen Kurparkrandbebauung aus der ehemaligen Rentmeisterei mit ihrem charakteristischen Torbogen direkt gegenüber in den südlichen Teil der neuen Kurparkgebäude umzieht.







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