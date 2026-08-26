Nach Umzug der Stadtbibliothek
Was wird aus ehemaliger Rentmeisterei in Bad Neuenahr?
Die alte Rentmeisterei ist mitten im Kurviertel von Bad Neuenahr ein echter Blickfang.
Die alte Rentmeisterei ist mitten im Kurviertel von Bad Neuenahr ein echter Blickfang.
Jochen Tarrach

Wie geht es nach dem Umzug der Stadtbücherei von Bad Neuenahr-Ahrweiler mit der alten Rentmeisterei weiter? Fest steht: Das Gebäude soll im Besitz der Stadt bleiben. Aber wer es nutzen möchte, kann sich bald bei der Stadt melden.

Lesezeit 2 Minuten
Im Stadtrat ist beschlossen worden, dass die Stadtbibliothek nach Fertigstellung der neuen Kurparkrandbebauung aus der ehemaligen Rentmeisterei mit ihrem charakteristischen Torbogen direkt gegenüber in den südlichen Teil der neuen Kurparkgebäude umzieht.
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