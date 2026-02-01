Verhandlungen nehmen Fahrt auf Was wird aus dem Umzug des ZF-Werkes nach Niederzissen? Ralf Grün 01.02.2026, 08:00 Uhr

i Blick auf den Seiteneingang des ZF-Werkes in Niederzissen Martin Ingenhoven

Die Beschäftigten im ZF-Werk in Ahrweiler glauben weiter an den Umzug nach Niederzissen. Dort steht ein mittlerweile an ZF übergebenes neues Werk. Allerdings wird erst am Ende der laufenden Verhandlungen feststehen, ob es zum Umzug kommt.

Das neue ZF-Werk in Niederzissen steht, gleichwohl ist noch nicht klar, ob das Unternehmen wie geplant auch von Ahrweiler ins Brohltal umziehen wird. Die ZF-Spitzen hatten das Anfang Dezember mit einem Fragezeichen versehen und mit einer „veränderten Marktlage“ begründet.







