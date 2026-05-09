Beliebte Anlage wurde verkauft
Was wird aus dem Neuen Maarhof in Niederdürenbach?
Seit einiger Zeit ist die Gastronomie am Rodder Maar geschlossen. Grund: Ein Eigentümerwechsel.
Seit einiger Zeit ist die Gastronomie am Rodder Maar geschlossen. Grund: Ein Eigentümerwechsel.
Martin Ingenhoven

Der Neue Maarhof in Niederdürenbach liegt derzeit brach. Der Grund: Der Eigentümer des beliebten Ausflugsziels mit Gastronomie und Minigolfanlage hat gewechselt. Nun gibt es erste Pläne, wie es dort weitergehen soll.

Lesezeit 1 Minute
Lange Zeit war er ein beliebtes Ausflugsziel im Brohltal: der neue Maarhof in Niederdürenbach. Ein traumhafter Ausblick auf die Burg Olbrück, das Rodder Maar mit seiner Vogelwelt in Laufweite, eine wetterfeste Minigolfanlage und die Möglichkeit, Swingolf zu spielen – eine stark vereinfachte Variante des klassischen Golfs, wenngleich mit einem deutlichen Plus an Schritten verbunden, verglichen mit Minigolf.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerGastronomie

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