Beliebte Anlage wurde verkauft Was wird aus dem Neuen Maarhof in Niederdürenbach? Martin Ingenhoven 09.05.2026, 08:00 Uhr

i Seit einiger Zeit ist die Gastronomie am Rodder Maar geschlossen. Grund: Ein Eigentümerwechsel. Martin Ingenhoven

Der Neue Maarhof in Niederdürenbach liegt derzeit brach. Der Grund: Der Eigentümer des beliebten Ausflugsziels mit Gastronomie und Minigolfanlage hat gewechselt. Nun gibt es erste Pläne, wie es dort weitergehen soll.

Lange Zeit war er ein beliebtes Ausflugsziel im Brohltal: der neue Maarhof in Niederdürenbach. Ein traumhafter Ausblick auf die Burg Olbrück, das Rodder Maar mit seiner Vogelwelt in Laufweite, eine wetterfeste Minigolfanlage und die Möglichkeit, Swingolf zu spielen – eine stark vereinfachte Variante des klassischen Golfs, wenngleich mit einem deutlichen Plus an Schritten verbunden, verglichen mit Minigolf.







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