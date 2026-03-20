Insolvenz des Investors Was wird aus dem ehemaligen Postgebäude in Remagen? Judith Schumacher 20.03.2026, 17:00 Uhr

i Große Pläne für das ehemalige Postgebäude in Remagen konnten aufgrund der Insolvenz des Projektierers nicht realisiert werden. Judith Schumacher

Das ehemalige Postgebäude in Remagen stand jahrelang leer. Vor einigen Tagen brach darin ein Feuer aus. Nun steht die Frage im Raum, was aus den Bebauungsplänen der Stadt Remagen an dieser Stelle wird.

Was geschieht mit dem Gebäude der ehemaligen Remagener Post in der Von-Lassaulx-Straße, in dem es am 12. März gebrannt hat? Die Brandursache ist laut Kripo Mayen noch unbekannt: „Wie berichtet, stand das Gebäude jahrelang leer und wurde zuvor von der Stadt vorübergehend als Asylunterkunft genutzt.







Artikel teilen

Artikel teilen