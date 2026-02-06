22. März, 18 Uhr: Ganz Rheinland-Pfalz schaut gespannt auf die ersten Hochrechnungen. Diejenigen, die die Stimmen auszählen, stehen trotz des großen öffentlichen Interesses kaum im Fokus. Einige Kommunen sind auch noch auf der Suche nach Helfern.
Rund 100.000 Menschen werden im Kreis Ahrweiler am 22. März wahlberechtigt sein. Wie auch schon bei den zurückliegenden Wahlen wird es zwei Wahlkreise innerhalb der Kreisgrenzen geben: den Wahlkreis Bad Neuenahr-Ahrweiler im Westen und den Wahlkreis Remagen/Sinzig für den östlichen Teil des Landkreises.