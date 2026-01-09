Rückbau des Ring-Racers Was von der Achterbahn am Nürburgring übrig bleibt Johannes Kirsch 09.01.2026, 16:00 Uhr

i Seit 2013 ist die Achterbahn am Nürburgring schon nicht mehr in Betrieb. Nun wurde ein Teil zurückgebaut. Die markante Schleife nahe dem Kreisel am Congress-Hotel wird es aber weiterhin geben. Johannes Kirsch

Er wurde einst als schnellste Achterbahn der Welt angepriesen. Erfüllt hat der Ring-Racer dieses Versprechen nie. Rekordverdächtig ist nur die kurze Betriebszeit von gerade einmal vier Tagen. Weshalb musste nun ein Teil der Schienen weichen?

Sie hat etwas von „Skyline der Hocheifel“: die Achterbahn am Nürburgring. Spötter könnten sagen: Hübsch dazustehen und optischen Eindruck zu hinterlassen, war ihr eigentlicher Bestimmungszweck. Denn in Betrieb stand das im Zuge großer Investitionen gebaute Fahrgeschäft gerade mal vier Tage lang.







