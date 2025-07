Was von Ahrweiler bis Walporzheim am Fluss passiert

Die Gewässerwiederherstellung der Ahr nach der Flut von 2021 ist eine der großen Aufgaben des Kreises Ahrweiler. Auf rund 100 Gewässerkilometern sind etwa 1000 Einzelprojekte zu bewältigen. 700 davon liegen im Aufgabenbereich der Kreisverwaltung. Dazu gehört auch der sogenannte Abschnitt Bad Neuenahr-Ahrweiler (BNA) 230 Walporzheim. Dieser reicht von der Heckenbachtalbrücke in der Ortslage Walporzheim bis zur Obertorbrücke in Ahrweiler. Und um genau diesen Abschnitt ging es in einer Veranstaltung, zu der die Kreisverwaltung alle interessierten Bürger in die St.-Josef-Kapelle in Walporzheim eingeladen hatte.

Konkret ging es um Einblicke in den aktuellen Planungsstand. Dass schließlich die Kapelle überfüllt war, dokumentiert die Unruhe darüber, dass an dieser neuralgischen Stelle der Ahr auch vier Jahre nach der Flut noch nichts Entscheidendes passiert ist. „Für uns ist das eine wichtige und lang ersehnte Veranstaltung“, kommentierte Walporzheims Ortsvorsteherin Petra Lanzerath.

Gespannt verfolgten die Bürger in der bis auf den letzten Platz besetzten Kapell St. Josef, wie es nun mit der Ahr rund um ihr Dorf weitergehen soll.

„Wir wollen die Ahr unter Berücksichtigung der Marke HQ100 so gestalten, dass der Ort vor Hochwasser sicher ist“, erklärte Landrätin Cornelia Weigand. Mithilfe zahlreicher fachlicher Untersuchungen sei nun ein Konzept erarbeitet worden, um diesem Ziel entscheidend näher zu kommen. Dazu seien zahlreiche Maßnahmen erforderlich, die vom Bürger viel Verständnis verlangen.

Gespräche mit Grundstückseigentümern sind komplex

Dem Fluss müsse eindeutig mehr Raum gegeben werden. Dazu sei es notwendig, teilweise auch auf private Grundstücke zurückzugreifen. Und genau da liege bereits eine der großen Schwierigkeiten, da das nicht bei allen Eigentümern auf großes Verständnis stieße. Damit die geplanten Maßnahmen nicht in einem Flickenteppich endeten und die Gesamtmaßnahme ihre Wirkung verlöre, gebe es nur zwei Möglichkeiten: die Nutzung zu erlauben oder das Grundstück zu verkaufen.

Frederyk Weber erläuterte die Pläne der Wasserbauer.

Fachbereichsleiterin Anja Toenneßen betonte, dass es möglich sei, ein HQ100-Hochwasser im Flussbett zu halten. Dass vier Jahre nach der Flut bei Walporzheim noch nichts Sichtbares passiert sei, begründete sie mit den notwendigen Untersuchungen und Planungen sowie den Abstimmungsbedarfen zwischen den beteiligten Ämtern. Die Umsetzung der Maßnahmen soll abhängig von einer möglichen Beseitigung von Kampfmitteln und Altlasten im vierten Quartal 2025 beginnen und Ende 2026 erledigt sein. Aber: „Es kann keinen fixen Zeitplan geben“, erklärte Toenneßen.

Sportplatz bei Normalwasser nutzbar

Worin nun die Einzelmaßnahmen bestehen, erklärte Experte Frederyk Weber vom Büro C&E – Gewässerwiederherstellung Ahr im Grunde mit drei Worten: aufweiten, abflachen und absenken. Abgesenkt werden soll zum Beispiel der Bereich des Sportplatzes. Er soll bei Normalwasserstand genutzt werden können und bei Hochwasser für den Fluss überströmbar sein.

Wild und ungestüm kommt die Ahr bei hohem Wasserstand aus dem engen Bogen an der Bunten Kuh heraus und fließt an Walporzheim vorbei.

Das bedeute insgesamt eine massive Entnahme von Erdreich, das dann mit vielen Lkw-Ladungen über noch zu errichtende Baustraßen abtransportiert werden muss. Dazu sollen im Flussbereich auch große Muldenkipper eingesetzt und ihre Ladung dann auf straßentaugliche Lkw umgeladen werden. Das sei besonders im Flussabschnitt „Biegung Kalvarienberg“ ein erhebliches Problem.

Alle Einzelmaßnahmen zu beschreiben, ist hier nicht möglich. Die Karten dazu können aber bei der Kreisverwaltung eingesehen werden. Rund 160.000 Kubikmeter Abraum müssen insgesamt entfernt werden. „Ein unglaublicher Packen an Vorschriften muss dabei beachtet werden und ein ganzes Bündel an notwendigen Genehmigungen bei verschiedenen Ämtern eingeholt werden“, erklärte Weber.

160.000 Kubikmeter an Boden sollen seitwärts von Walporzheim weggebaggert werden.

Mann müsse darauf achten, dass man mit den Natur- und Umweltschutzverbänden keinen Ärger bekäme, erklärte ein Bürger. Das wurde von fast allen Anwesenden mit lautem Lachen quittiert.

Ein anderer Bürger fragte, ob durch die ganzen Abflachungen und Absenkungen der Grundwasserspiegel entscheidend beeinflusst werden könnte. Ein Hydraulikfachmann gab dazu dezidierte Antworten und erklärte, dass dieser nur unwesentlich beeinflusst würde und daraufhin keine Gefahr für den Ort bestehe.