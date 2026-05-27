Brennende Autos in Sinzig
Was Versicherer zur Haftung bei Vandalismus sagen
Kürzlich musste die Sinziger Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand ausrücken.
Kürzlich musste die Sinziger Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand ausrücken.
Uli Deck/dpa

Nachdem kürzlich in Sinzig mehrere Autos in Flammen aufgegangen sind, steht die Frage nach der Haftung in solchen Fällen im Raum. Unsere Zeitung sprach mit heimischen Experten darüber.

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Die Sinziger Feuerwehr ist am 22. Mai ausgerückt, da in der Nacht um 1.35 Uhr der Brand zweier Fahrzeuge im Bereich der Straße „Am Teich“ gemeldet wurde. Zudem wurde festgestellt, dass noch fünf weitere Fahrzeuge zum Teil stark beschädigt wurden, was insgesamt einen Gesamtschaden im höheren fünfstelligen Bereich ausmacht.

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