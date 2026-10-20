Sinzigs Wehrleiter gibt Tipps
Was tun, wenn es brennt: selbst löschen oder warten?
Bei dem Brand in der Helenenbergstraße in Sinzig haben Hausbesucher das Feuer selbst gelöscht. Die Feuerwehr übernahm jedoch die
Bei dem Brand in der Helenenbergstraße in Sinzig haben Hausbesucher das Feuer selbst gelöscht. Die Feuerwehr übernahm jedoch die Begutachtung der Brandstelle.
Judith Schumacher

Feuer auf der Terrasse: selber löschen oder auf Hilfe warten? Ein Einsatz in Sinzig und die Hinweise der Feuerwehr zeigen, wann Eigenhilfe Leben rettet – und dass man immer sofort die 112 rufen sollte.

Lesezeit 1 Minute
Schnelles Handeln war angesagt, als ein Ehepaar in der Sinziger Helenenbergstraße am Freitag, 16. Oktober, einen Brand auf der Terrasse seines Wohnhauses bemerkte. Geistesgegenwärtig nutzte das Paar den Gartenschlauch im Außenbereich und konnte das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen.
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