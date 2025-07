Frank Asbeck möchte der Waldburg in Remagen wieder zu neuem Glanz verhelfen. Das Vorhaben stößt aber auf Kritik in der Bevölkerung. Jetzt meldet sich der Regionalverband Unteres Mittelrheintal im Architekturverein Stadtbild Deutschland zu Wort.

Der Abriss oder Verfall der Waldburg auf dem Victoriaberg oberhalb von Remagen kann keine Lösung sein. Das jedenfalls findet der Regionalverband Unteres Mittelrheintal im Architekturverein Stadtbild Deutschland. Man verfolge mit großem Interesse die Diskussion um den geplanten Wiederaufbau durch ihren neuen Eigentümer Frank Asbeck, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Als Architekturverein, der sich dem Erhalt von Orts- und Landschaftsbildern verschrieben hat, sehen wir es als besonders positiv, dass der jahrzehntelange Verfall der Waldburg durch privates Engagement endlich gestoppt werden soll.“

Thomas Napp, der Leiter des Regionalverbands

„Wir begrüßen ausdrücklich das Engagement und den finanziellen Einsatz des Eigentümers für den Erhalt und die behutsame Wiedererrichtung dieses historischen Bauwerks. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist dies nicht nur ein lobenswertes, sondern auch ein vorbildliches Zeichen für den verantwortungsvollen Umgang mit unserem kulturellen Erbe“, so Thomas Napp, der Leiter des Regionalverbands.

Gleichzeitig nehme man aber die in einem offenen Brief an den Stadtrat geäußerten Sorgen der Anwohner bezüglich möglicher Auswirkungen auf Natur, Umwelt und touristisches Aufkommen sehr ernst. „Als Architekturverein, der sich dem Erhalt von Orts- und Landschaftsbildern verschrieben hat, sehen wir es jedoch als besonders positiv, dass der jahrzehntelange Verfall der Waldburg durch privates Engagement endlich gestoppt werden soll“, schreibt Napp weiter. In der Vergangenheit sei die Ruine immer wieder Ziel von Vandalismus und unbefugtem Betreten gewesen, was nicht nur das einstige Denkmal weiter schädige, sondern auch erhebliche Sicherheitsrisiken für Besucher darstelle, führt der Leiter des Regionalverbands aus. Und weiter: „Eine fachgerechte Sanierung würde diesen Gefahren endgültig ein Ende setzen.“ Asbeck habe mit dem bereits erfolgten behutsamen Freischnitt des Geländes bereits gezeigt, dass ihm die bauliche Sicherung der Anlage am Herzen liege.

i In der Vergangenheit war die Waldburg-Ruine immer wieder Ziel von Vandalismus. Christian Koniecki

Die in der Vergangenheit geäußerten Forderungen nach einem Abriss der Ruine lehnt der Regionalverband entschieden ab. „Ein solcher Schritt wäre ein fatales Signal für den Umgang mit historischen Bauwerken in unserer Region. Der Abriss gefährdeter Denkmäler aus Gründen der Bequemlichkeit oder vermeintlicher Sicherheit würde einen bedenklichen Präzedenzfall schaffen und die ohnehin problematische Zerstörung historischer Substanz weiter beschleunigen – mit allen negativen Folgen für den Klimaschutz“, so Napp.

Allerdings verstehe der Regionalverband die Bedenken hinsichtlich des Natur- und Landschaftsschutzes. „Hier ist jedoch sachlich festzuhalten: Das Gelände umfasst rund 8000 Quadratmeter. Davon wird nur ein kleiner Teil für die Sanierung der Waldburg genutzt. Es handelt sich nicht um ein Neubaugebiet oder eine großflächige Versiegelung von Naturflächen“, meint Napp. Zudem sei davon auszugehen, dass Asbeck als erfahrener Forstbesitzer selbst ein Interesse am Erhalt des Waldes habe. „Ein intakter, gewachsener Wald ist ökonomisch wie ökologisch von weit höherem Wert als asphaltierte oder gerodete Flächen“, stellt der Leiter des Regionalverbands klar.

„Der Regionalverband Unteres Mittelrheintal ist überzeugt, dass sich im konstruktiven Dialog mit dem neuen Eigentümer eine Lösung finden lässt, die Naturschutz, Denkmalschutz und wirtschaftliche Interessen in Einklang bringt.“

Thomas Napp

Und weiter: „Wer argumentiert, dass durch die Sanierung der Waldburg eine Chance für den Klimaschutz vertan werde, sollte vielmehr den Fokus auf den weiterhin massiven Flächenverbrauch durch Neubausiedlungen richten.“ Gerade die bestehende Bebauung nahe der Waldburg – eine bauliche Fehlentscheidung der Vergangenheit, wie Napp findet – belege, wie teuer solche Entwicklungen für die Allgemeinheit seien: durch hohen Aufwand für Infrastruktur, Straßenunterhalt, Energie- und Internetanschlüsse.

„Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Stadtrat oder die Verwaltung von Remagen dem Investor in Fragen des Natur- und Landschaftsschutzes Carte blanche erteilen sollten. Im Gegenteil: Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, ökologische Aspekte aktiv in das Projekt einzubinden“, so Napp. Bestehende Parkflächen könnten durch Bäume, Dachbegrünungen oder naturnahe Bepflanzungen ökologisch aufgewertet werden. Auch an der Waldburg selbst könnten „Green Walls“ zur Verbesserung des Mikroklimas und zur Förderung der Biodiversität beitragen, regt er an.

i Die Waldburg war ein beliebtes Ziel von Ausflugsgesellschaften. Baptiste Schneider

„Der Regionalverband Unteres Mittelrheintal ist überzeugt, dass sich im konstruktiven Dialog mit dem neuen Eigentümer eine Lösung finden lässt, die Naturschutz, Denkmalschutz und wirtschaftliche Interessen in Einklang bringt. Einen weiteren Verfall der Ruine, ihren Abriss oder das Belassen als weiterhin gefährliches Anziehungsobjekt für Abenteuerlustige lehnen wir ausdrücklich ab“, so Napp abschließend.

Wie berichtet, hatten sich Anwohner – im Namen zahlreicher besorgter Bürger Remagens, wie sie schreiben – in einem offenen Brief an den Remagener Stadtrat gewandt, in dem sie ihrer tiefen Besorgnis angesichts des Projekts Ausdruck verleihen. Sie fordern, Asbecks Vorhaben zu stoppen, aus der Waldburg wieder Gebäude wie früher zu machen, als das Lokal aus dem Jahr 1900 eine beliebte Ausflugs- und Veranstaltungsgaststätte war.