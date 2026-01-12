Aus der evangelischen Kirchengemeinde Remagen-Sinzig und der evangelischen Kirchengemeinde Oberwinter ist die „Evangelische Hoffnungsgemeinde Rhein-Ahr“ geworden. Was das nun genau bedeutet.
Die evangelische Kirchengemeinde Remagen-Sinzig hat sich eine neue Form gegeben und fusioniert mit der evangelischen Kirchengemeinde Oberwinter. Dies wurde jetzt mit einem Gottesdienst in der Remagener Friedenskirche mit nachfolgendem Gründungsempfang im evangelischen Gemeindehaus gefeiert.