Remagen, Sinzig und Oberwinter Was sich mit der neuen evangelischen Gemeinde ändert Judith Schumacher 12.01.2026, 16:00 Uhr

i Pfarrerin Annette Fastenrath (von links) unterstützt die hauptamtliche Pfarrerin Johanna Karcher, die sich bis zum Mutterschutz von Johanna Kuhn eineinhalb Stellen teilte. Judith Schumacher

Aus der evangelischen Kirchengemeinde Remagen-Sinzig und der evangelischen Kirchengemeinde Oberwinter ist die „Evangelische Hoffnungsgemeinde Rhein-Ahr“ geworden. Was das nun genau bedeutet.

Die evangelische Kirchengemeinde Remagen-Sinzig hat sich eine neue Form gegeben und fusioniert mit der evangelischen Kirchengemeinde Oberwinter. Dies wurde jetzt mit einem Gottesdienst in der Remagener Friedenskirche mit nachfolgendem Gründungsempfang im evangelischen Gemeindehaus gefeiert.







