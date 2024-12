Projekt vorgestellt Was sich im Bad Bodendorfer Kurpark tun soll Judith Schumacher 06.12.2024, 18:00 Uhr

i Im Kurpark in Bad Bodendorf soll es nun doch keine Wohnbebauung geben. Stattdessen soll er touristisch genutzt werden. Hinter dem ehemaligen Kurmittelhaus soll eine Großküche fürs Seniorenzentrum Maranatha entstehen. Judith Schumacher

Als Pläne zu einer Wohnbebauung im Bad Bodendorfer Kurpark im Raum standen, hagelte es massive Kritik von Anwohnern. Doch jetzt kommt alles ganz anders.

Interessante Entwicklungen hinsichtlich der Nutzung des Bad Bodendorfer Kurparks zeichneten sich am Rande der jüngsten Bauausschusssitzung in Sinzig ab, in der auch der geplante Bau einer Großküche des Seniorenzentrums Maranatha behandelt wurde.

