Party in Sinzig – nur für Mütter und ihre Freundinnen

Väter feiern sich selbst am Vatertag bekanntlich gern mit Ausflügen, literweise Bier und Grillwürstchen. Aber wie feiern sich eigentlich Frauen am Muttertag? Zwei Tage zuvor, am 9. Mai, geben zwei Sinzigerinnen mit einer Party die Antwort darauf.