Bad Neuenahrer Rat skeptisch Was sagt Ideengeber zu abgelehnten Baumhaushotelplänen? Ralf Grün 02.06.2026, 06:00 Uhr

i Auch in der Variante mit verkleidetem Sockel fand der Plan für ein Baumhaus-Hotel keine Zustimmung. Aaron Noack. Jochen Tarrach

Die Idee, Gäste auf Höhe der Baumwipfel im Wingert die Nächte verbringen zu lassen, klingt durchaus interessant. Der Stadtrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler sieht das mehrheitlich eher nicht so. Wir sprachen mit dem Ideengeber.

Die Mehrheit im Stadtrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler hat dafür votiert, die Idee von Aaron Noack nicht weiter zu unterstützen, in Walporzheim ein Baumhaushotel zu etablieren. Die Ablehnung eines weiteren touristisch-gastronomischen Angebots im Wingert kommentiert Noack auf Nachfrage unserer Zeitung so: „Ich versuche, die Entscheidung derzeit selbst noch inhaltlich zu verstehen.







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